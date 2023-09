Augusta, stop alla Zes della Sicilia orientale e alle altre 7: nasce un’unica Zona economica

Non più otto Zes, le zone economiche speciali istituite nel 2017, tra cui quella della Sicilia orientale con al centro il porto di Augusta, ma una sola Zes unica. È quanto prevede la bozza del decreto legge su “politiche di coesione e rilancio del Sud”, che arriva oggi in Consilio dei ministri e cambia tutto a distanza di sei anni dalla loro nascita, come scrive “Il Sole 24 ore”. Secondo la bozza del provvedimento, dal primo gennaio 2024 nascerà la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, o “Zes unica”, che comprenderà le esistenti Zes di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e alla Presidenza del consiglio nasceranno sia una cabina di regia (con relativa segreteria tecnica e partecipazione dei vari ministeri) sia una struttura di missione.

Questo comporterà la fine dei commissari straordinari che, al momento, gestiscono le varie Zes che dovranno trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano di Confindustria, rimane confermato lo schema di semplificazioni burocratiche per le imprese che si insedieranno con un nuovo investimento e anche lo strumento del credito d’imposta già esistente, per il quale in più il decreto in arrivo stabilisce un piano di finanziamento da 1,5 miliardi annui per il 2024, 2025 e 2026. La copertura finanziaria arriverà per 500mila euro annui da fondi europei Fesr mentre per il restante miliardo annuo si dovrebbe attingere alle risorse che emergeranno dalla riorganizzazione del Pnrr.