Augusta, stop alla demolizione del carcere del Castello Svevo, anche con una petizione: sarebbe “un omicidio culturale”

“No” alla demolizione del carcere sovrastante il Castello svevo. Sarebbe un “omicidio culturale” dare corso a un progetto che, tra l’altro, cosi redatto sembrerebbe “una notizia di reato” in quanto mancante di un documento preliminare di progettazione e che potrebbe portare ad un esposto alla magistratura, oltre alla petizione popolare già avviata. Questo, in sintesi, quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dai due consiglieri comunali di opposizione Corrado Amato e Mariangela Birritteri che hanno presentato la petizione popolare contro la demolizione della struttura carceraria prevista nel progetto di consolidamento redatto dalla Sovrintendenza di Siracusa, già appaltato nei mesi scorsi per un importo di quasi 4 milioni di euro e pronto per essere cantierabile già lunedì prossimo.

“Stiamo proseguendo nella raccolta di firme indirizzata al sindaco Di Mare anche per capire qual è il suo punto di vista sulla questione, e speriamo di coinvolgere e avvicinare chiunque ritenga che sia giusto mantenere il costello cosi com’è – ha detto Amato che ha ricordato di essersi rivolto al deputata all’Ars Daniela Ternullo che ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore Samonà a cui non è sta data ancora risposta- Un altro obiettivo è che il castello possa tornare nella disponibilità del Comune modo che non possa accadere che qualcuno da fuori possa dirci cosa fare dei nostri beni culturali. Quando c’è stato il Consiglio comunale mi aspettavo che sarebbero stati in tanti i consiglieri a dire no, qualcuno si è espresso contro la demolizione, non siamo stati i soli ma per il resto è regnato il silenzio come se la cosa va bene alla maggioranza, a parte all’ingegnere La Ferla”.

C’è, inoltre, in mente di creare un comitato spontaneo contro l’abbattimento delle sopraelevazioni, di cui dovrebbe far parte anche Stefano Munafò, ex segretario territoriale della Uil presente alla conferenza stampa insieme anche Federico Scalzo, responsabile dei Giovani di Forza Italia di Augusta.

L’obiettivo è, dunque, che il progetto venga modificato – e questo visto ormai che l’iter amministrativo si è concluso non potrebbe non avere conseguenze economiche – e sostituito con un altro che non prevede la demolizione che, invece, appare come “la strada più immediata e più semplice” per chi lo ha redatto dopo la vicenda giudiziaria del clamoroso sequestro del bene di 4 anni per il rischio crollo, dopo una denuncia di Italia nostra. A sottolinearlo è stato per l’architetto Arturo Alberti, già consulente della Soprintendenza di Siracusa con cui, dopo la chiusura del carcere negli anni settanta del secolo scorso, da parte del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa portò avanti il progetto di manutenzione delle copertura per un miliardo delle vecchie lire, a cui segui un secondo intervento e dei lavori di indagine in occasione del convegno del ’94 per capire quanto più possibile com’era il castello Svevo.

“Questo è un progetto nato male, andato avanti peggio e che sta per finire in maniera pessima, – ha affermato – non lo si può dichiarare esecutivo perché manca del primo elementare elaborato che è il documento preliminare di progettazione, che è quello che ti dice che cosa vuoi fare e in quali tempi, in sostanza manca il progetto del futuro. Inoltre non c’è un calcolo che dimostri la necessità dell’abbattimento e ci sono due rup, ovvero due responsabili unico del procedimento, che deve essere unico – ha sottolineato- neanche diecina di anni fa è stato fatto un interventi di 3 milioni di euro per fare un tentativo di allargamento delle fondazioni che avevano lo scopo di mettere la struttura nelle condizioni di poter scaricare il peso di sotto. E allora i casi sono due: o ha funzionato o no e se non dobbiamo capire perché e comunque bisogna dirlo prima”.

Alberti ha poi definito “omicidio culturale” il voler demolire quelle che vengono definite superfetazioni e che, tuttavia , rappresentano comunque la storia di Augusta e di 130 anni dell’Italia ricordano che il castello è vincolato ai sensi di legge, articolo 13 del Codice dei beni culturali “non solo perché è bello ma perché è un edificio storico – ha raccontato -. Il carcere ha ospitato non solo delinquenti o presunti tali, ma anche per primi i contadini che si sono ribellati al potere perché volevamo il pane, durante il governo Rudinì che mandò il generale Bava Beccaris per la repressione. I primi di quei contadini, uomini e donne, finirono nel carcere di Augusta, e qui ci sono morti. Questa edificio è la storia di questo paese, inizia da quel momento e si conclude con le brigate rosse. Tra i detenuti ci fu anche il brigatista rosso Alberto Franceschini, di cui esiste ancora la stanza con la stella a cinque punte. Anche questa è storia”.