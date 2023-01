Augusta, stipendi di sindaco, vice e assessori aumentati dall’1 gennaio

Il 2023 appena iniziato ha portato con sé un aumento di stipendio per sindaco, vicesindaco e assessori che sarà ulteriormente incrementato anche nel 2024. La Giunta, infatti, poco prima della fine dell’anno scorso ha rimodulato le indennità spettanti a suoi componenti adeguandoli in applicazione dei commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 nonché in forza dell’articolo 13, comma 51, della legge regionale 13 del 25 maggio 2022 che autorizza gli enti locali della Regione ad applicare, con oneri a loro carico, i precedenti commi.

La legge 234 del 30 dicembre 2021, al comma 583, stabilisce che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” in misura diversa a seconda della popolazione, che per quanto riguarda il comune megarese, con popolazione cioè da 30.001 a 50.000 abitanti, è pari al 35% dell’importo massimo spettante ai presidenti di Regione quantificato mensilmente in 13.800 euro.

L’aumento è graduale nei due anni, pertanto a partire dal primo gennaio di quest’anno l’indennità del primo cittadino ammonta a 4391,68 euro lordi (+931,42 rispetto all’anno scorso). Aumentano anche le indennità del vice sindaco a 2415,43 euro (+ 241,43 euro) e di ciascuno degli assessori a 1976,26 (+ 419,14 euro) in quanto le loro spettanze per legge sono rispettivamente il 55% e il 45% di quella del primo cittadino. Con la riduzione del 10% (ex art. 1, comma 54 lett. b), della legge 266 del 2005), infine, l’indennità mensile per il 2023 spettante al sindaco è di 3952, 52 euro lordi, al vicesindaco di 2173,88 euro e agli assessori a 1778,63 euro.

Nel 2024 lo stipendio mensile lordo a regime sarà, invece, di 4.347 euro per il primo cittadino, di 2.390,85 euro per il vice sindaco e di 1956,51 euro ciascuno degli assessori.