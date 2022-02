Augusta, sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà, pubblicata la graduatoria

E’ stato completato l’iter istruttorio per l’acquisizione di prestazioni medico-veterinarie relative alla sterilizzazione di cani patronali presenti sul territorio comunale e pubblicata all’ albo pretorio del Comune la graduatoria degli aventi diritto.

Lo rende noto Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica con delega alle Politiche per gli animali d’ affezione e contrasto al randagismo, che sottolinea che l’iniziativa è a titolo totalmente gratuito ed è stata adottata per contrastare “il randagismo in un’ attività di convivenza tra uomo e animale al fine di tutelare la salute pubblica e l’ ambiente. Tutti coloro che hanno aderito e sono in graduatoria secondo i requisiti previsti saranno contattati e invitati a prenotarsi dai medici veterinari che hanno aderito al progetto e far sterilizzare il proprio cane” – spiega Cannavà che ricorda, inoltre, che ad esaurimento della graduatoria – al momento sono 21 gli aventi diritto- saranno riaperti i termini di accesso nelle liste previa domanda e fino a esaurimento delle somme impegnate.