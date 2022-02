Augusta, sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà, Fiamma tricolore: “si pensi prima ai randagi”

“Adoperarsi con urgenza alla sterilizzazione dei randagi esistenti nel Comune di Augusta e successivamente procedere con il progetto dei cani patronali”. È quanto chiede all’amministrazione comunale la sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale Fiamma tricolore dopo aver appreso dalla stampa delle dichiarazioni dell’assessore alle Politiche per gli animali Concetto Cannavà, sul completamento dell’iter per le prestazioni medico-veterinarie relative alla sterilizzazione dei cani patronali.

“La cosa che ci sorprende –scrive il commissario di sezione Antonio D’ Abrosca- è che il Comune si stia occupando della sterilizzazione dei cani padronali, che seguendo un iter burocratico possono attingere alla prestazione in maniera gratuita quando, invece, sarebbe più consono e più urgente occuparsi in prima battuta dei cani randagi, considerati pericolosi per la sicurezza dei cittadini soprattutto per la notevole quantità presente nel territorio. Considerato anche il termine dei lavori dell’ambulatorio veterinario comunale iniziato e ultimato grazie al lavoro svolto dalla precedente amministrazione.

Da qui la richiesta di pensare, in primis, a sterilizzare i tanti randagi sul territorio: “i cittadini di Augusta devono ritornare a passeggiare per le vie del nostro paese con tranquillità, senza avere il terrore di essere assaliti da un branco di cani randagi, perché sono questi ultimi che – conclude- per paura o per fame attaccano l’uomo”.