Augusta, “Stella al merito del lavoro” al direttore della filiale delle Poste della Borgata

Nella provincia di Siracusa è il direttore della sede di via Giovanni Lavaggi Giuseppe Napoletano il dipendente di Poste italiane che sarà insignito dell’onorificenza “Stelle al merito del lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del gruppo 94 Stelle al merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il primo maggio a Palermo, il direttore dell’ufficio postale di Augusta 1 ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Nel giugno 1990 ha partecipato al suo primo concorso pubblico entrando così in Poste italiane. “Ho iniziato a Sassuolo – racconta il direttore oggi sessantunenne – come operatore di sportello in uno degli uffici postali allora più grandi d’Italia. Lì ho imparato tutto, attraversato tanti ruoli fino a diventare direttore molto giovane, una meravigliosa opportunità di cui sono tutt’ora grato”. Tornato in Sicilia nel 2002, prima nel Ragusano e oggi da otto anni alla guida della sede augustana, racconta con soddisfazione e riconoscenza il proprio percorso professionale. “Da Brucoli e Priolo e ora Augusta – continua – sento di aver avuto grandi soddisfazioni. Oggi Poste italiane è un’azienda profondamente trasformata, dalla contabilità che gestivamo con la cosiddetta “partita doppia” compilata a mano alla forte spinta verso la digitalizzazione, io e tanti altri colleghi abbiamo vissuto decenni di grandi cambiamenti. Quando ho ricevuto la comunicazione della nomina per la Stella al Merito sono rimasto sorpreso e ho provato davvero una profonda gratitudine”.

Giovedì 1 maggio, nella cerimonia che si terrà nel teatro Politeama di Palermo, avrà al suo fianco la moglie e i figli. “Sarà un’emozione unica – conclude il direttore – tornare nella città dove ho imparato a fare il telescriventista durante il servizio militare, mi piace pensare che quello in Poste italiane fosse un percorso che già stavo inconsciamente preparando”. Le “Stelle al merito del lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.