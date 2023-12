Augusta, stalli disabili e rosa dell’ospedale Muscatello occupati senza diritto

“Gli stalli riservati ai disabili e alle donne in gravidanza sono stati creati per le persone che hanno la necessità di utilizzarli non a chi ne è in possesso, senza avere a bordo il titolare del pass”. A sollevare la questione è Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione Umberto I, che sottolinea come il parcheggio selvaggio di automobili, diffuso non solo nelle aree private antistanti i supermercati, ma anche nei parcheggi dell’ospedale Muscatello può essere debellato con l’intervento dei Vigili urbani.

“Nel novembre del 2019 l’Asp di Siracusa firmò una convenzione con l’amministrazione comunale, per la durata di 5 anni, per poter elevare le multe nell’area di parcheggio interno del nosocomio Umberto I, da parte dei vigili urbani. Risulta, altresì, che – aggiunge- in tante città italiane è previsto questo servizio per debellare il parcheggio selvaggio. L’ospedale è un luogo dove molti utenti, anziani o disabili, si recano per controlli periodici, quindi gli spazi dedicati devono essere lasciati liberi. È una agevolazione per i disabili e non un privilegio per i parenti. Si invita l’assessore alla Viabilità ad intervenire affinché sia tutelato il diritto dei più deboli. La convenzione – conclude- potrebbe riservare il parcheggio al personale medico, paramedico e altri operatori sanitari tramite un pass rilasciato dall’Asp”.