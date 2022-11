Augusta, stalli di sosta “rosa” riservati a donne in gravidanza e auto con bambini piccoli: ne spunteranno trentasei

Trentasei stalli di sosta “rosa” riservati alle donne in stato di gravidanza e per genitori con bambini di età non superiore a due anni sorgeranno in varie zone del territorio comunale. Lo ha disposto la giunta che ha deliberato la realizzazione degli stalli e di richiedere i contributi finanziati dalla legge 178 del 30 dicembre 2020 per favorire la mobilità urbana ed extraurbana delle persone con disabilità e per i comuni che provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti a servizio delle donne in stato di gravidanza e di genitori con bambini di età non superiore a due anni.

Gli stalli sono stati individuati nelle arterie di maggiore concentrazione di traffico, nonché contigui a zone commerciali e/o mercatali e saranno nello specifico: uno in piazza d’Astorga, 6 ai Giardini pubblici, 1 in via Roma, nei pressi di palazzo San Biagio, 3 in via Principe Umberto, in prossimità delle farmacie che insistono sulla strada, 2 nell’area a parcheggio nei pressi di viale Eroi di Malta, 1 in piazza Sant’ Andrea, nell’area a parcheggio nei pressi delle Poste.

Alla Borgata sorgeranno 2 nei pressi di piazza Fontana, altri 2 nell’area a posteggio nei pressi del “campo Palma”,3 ciascuno in viale Italia e in via Lavaggi.

Altri 5 saranno a Brucoli, tra via Libertà e l’area a parcheggio di via Canale, 2 al Faro Santa Croce, 5 nei pressi dell’ospedale Muscatello. L’ Ente, inoltre, attraverso il settore di Polizia municipale dal 1 gennaio dell’anno scorso al 9 novembre dello stesso anno ha emesso ordinanze per un totale di 15 stalli di sosta per disabili.