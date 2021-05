Augusta, stagione balneare al via con i “soliti” 20 km vietati

È iniziata ufficialmente a maggio la stagione balneare che, anche quest’anno, si conclude il 31 ottobre così come prevede l’ ordinanza sindacale che elenca tutti i tratti interdetti alla balneazione, mantenendo inalterati gli oltre 20 chilometri di costa augustana vietata alla balneazione per vari motivi. Si va dalla presenza di scarichi fognari dei reflui urbani che si continuano a sversare in mare e quindi dalla mare inquinato come dal lato est del canale di Brucoli a 200 metri a sud e anche fino a Punta Tonnara, alle aree pericolose perché a rischio frana come il noto “Sbarcatore dei turchi” fino a 200 metri a sud come da ordinanza di Caloeynri di porto, poi ci sono tratti di mare che ricadono in area militare o portuale come da cala “Spezzantennola” fino al “Granatello”, e da qui fino alla foce del fiume Marcellino dove ci sono anche scarichi fognari, dalla stazione Marcellino a km 1 sud- Stazione Megara Giannalena

Altri tratti non adibiti alla balneazione per altri motivi non specificati sono dal lato Nord a est del Orto canale di Brucoli, da Agnone-Bagni –Baia Conchiglie -km 0,5 sul fiume Leonardo a 950 metri a nord (Lido Murganzio) e da qui fino a 200 metri a nord al foce del fiume Sam Calogero, dal punto di balneazione 1014 Castelluccio-Zona prospiciente Stazione a 800 metri a nord (Baia dei Turchi). Altri due tratti di costa non balneabili in quanto in tersati da immissioni sono le foci del fiume San Leonardo e San Calogero

Tra le poche zone dove si può fare il bagno c’è il Faro Santa Croce, da sempre la scogliera più amata dagli augustani dove rimane irrisolto, al momento, il nodo del parcheggio per il quale negli anni scorsi si è usata una delle due piazzette. Anche quest’anno, dunque, Augusta conserva il triste primato di “isola senza mare” anche per la mancata depurazione delle acque che rimane, ancora per la nuova stagione balenare, un “sogno” per gli augustani.