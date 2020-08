Augusta, stabilizzazione degli 84 precari del Comune. Cgil e Cisl: “Basta con ritardi e speculazioni”

“Basta speculazioni, subito le stabilizzazioni”. È stata questa la richiesta formulata dai segretari della Cgil e Cisl Funzione Pubblica, Franco Nardi e Daniele Passanisi, nel corso del previsto l’incontro di questa mattina al Comune di Augusta con il sindaco Cettina Di Pietro, il segretario generale del Comune Dorotea Grasso ed agli assessori al Bilancio Giuseppe Canto ed alla Polizia municipale Omar Pennisi, sui tempi della attesa stabilizzazione degli 84 lavoratori precari in servizio all’Ente da 30 anni ormai.

“L’amministrazione comunale – hanno sottolineato Nardi e Passanisi – ha chiarito i motivi per cui ad oggi non si è potuto procedere con la stabilizzazione del personale precario, nonostante gli impegni assunti negli scorsi mesi, che prevedevano la stabilizzazione entro luglio di quest’anno. La stessa amministrazione ha ribadito che i tempi previsti si sono protratti a causa della mancata approvazione del bilancio e della mancata pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto”.

Particolarmente a rilento l’attività della commissione, che si è riunita nel pomeriggio e da qualche mese sta valutando le posizioni dei lavoratori, ma ancora non ha completato l’iter, in particolare su questo aspetto i due sindacalisti hanno preteso tempi certi. “Le nostre organizzazioni sindacali Cgil e Cisl – hanno ribadito Nardi e Passanisi – non condividono i ritardi manifestati dall’amministrazione comunale e hanno richiesto fortemente che le procedure che prevedono la stabilizzazione, quindi l’approvazione del bilancio e la pubblicazione della graduatoria avvengano entro i prossimi giorni, in quanto si è verificato che i vari iter sono stati espletati e dunque si può procedere all’approvazione degli strumenti sopracitati. Siamo arrivati al punto che nessun motivo o alibi può bloccare quelle procedure che daranno dignità finalmente dopo trent’anni di attesa ai precari del Comune di Augusta ed alle loro famiglie”.

Nardi e Passanisi hanno anche sottolineato la necessità di evitare strumentalizzazioni ai danni degli stessi lavoratori. “Le procedure non possono essere rinviate ancora – hanno concluso – perché i lavoratori non possono ancora essere strumento di speculazione elettorale. Ci appelliamo, dunque, al buonsenso ed al buon lavoro fatto finora dall’amministrazione comunale, affinché abbiano riscontro le richieste delle nostre organizzazioni sindacali. Pertanto si chiede all’amministrazione di vigilare sulle procedure affinché la commissione espleti in tempi veloci il compito loro assegnato con la pubblicazione dell’elenco dei lavoratori che da tempo attendono la stabilizzazione”.

Nessuna dichiarazione è arrivata, invece, da parte del sindaco Cettina Di Pietro.