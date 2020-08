Augusta, stabilizzazione 84 precari del Comune: pubblicate le graduatorie dei lavoratori

Sono state pubblicate nel pomeriggio di oggi, all’albo pretorio del Comune, la graduatorie, i verbali e gli elenchi con i punteggi degli 84 precari in servizio nei vari uffici dell’Ente che attendono la stabilizzazione anche da 30 anni.

Si tratta, nello specifico, degli elenchi dei candidati ammessi alla copertura di 36 posti di categoria C – istruttore amministrativo a 25 ore, di un posto categoria D istruttore direttivo amministrativo a 36 ore, di 17 posti di categoria C di agente di Polizia municipale a 36 ore, di 6 posti di categoria D istruttore direttivo amministrativo a 25 ore, di 14 posti di categoria B esecutore (25 ore), 3 posti di categoria C istruttore amministrativo (31 ore) 2 geometri (C) a 36 ore, 1 posto di categoria C istruttore tecnico (31 ore), 3 posti categoria C istruttore contabile (31), 1 posto di categoria B esecutore (18 ore).

Un momento atteso da giorni e importante dopo l’avvio, a febbraio, del percorso di stabilizzazione dei lavoratori a tempo con la pubblicazione dell’avviso di selezione per la procedura di reclutamento transitorio speciale finalizzata alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato a cui hanno presentato domanda tutti i lavoratori interessati, che sono stati valutati -anche si tratta in realtà di una presa d’atto – da un’apposita commissione giudicatrice composta da due funzionari dell’Ente e da un sovraordinato, quest’ ultimo sostituito in corso d’opera perchè la sua nomina era ministeriale scaduto.

Il prossimo passo adesso per la stabilizzazione è l’approvazione definitiva ed entro settembre del bilancio consuntivo 2019, da qualche settimana esitato dalla giunta e al momento al vaglio dei revisori dei conti. “Attendiamo l’esito del collegio dei revisori che ci aspettiamo sia positivo, cosi come ci aspettiamo l’ok definitivo al consuntivo del Consiglio comunale in modo che entro settembre i precari possano finalmente avere quella serenità a lungo attesa” – ha commentato Daniele Passanisi, segretario della Cisl-Fp Ragusa-Siracusa