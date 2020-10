Augusta, sta meglio il candidato a sindaco Gulino, positivo al covid. Negativi altri componenti del suo staff

Sta meglio e non ha più la febbre il candidato a sindaco Pippo Gulino, risultato positivo al Covid 19 da martedì scorso dopo un primo seriologico negativo e un successivo tampone positivo, mentre sono risultati negativi i contatti più stretti del suo staff politico. A farlo sapere è stato oggi lo stesso aspirante primo cittadino con un post su Facebook in cui afferma di aver ricevuto notizie rassicuranti e cioè che il “suo staff è risultato negativo a tutti i test per il Covid, ma, per rispetto nei confronti della comunità tutta, i più vicini a me stanno, comunque, osservando la quarantena. Apprezzo tutti i messaggi di incoraggiamento che mi mandate”.

Pare che alla base del contagio possa esserci un ceppo proveniente dall’Ungheria, già ieri il medico radiologo aveva detto di sentirsi meglio e sui social network si susseguono in queste ore gli esiti, con tanto di prova documentale, degli esiti dei tamponi negativi effettuati in laboratori privati da quanti, per via della campagna elettorale, sono stati più a suo stretto contatto prima che scoprisse di essere positivo.

Non potendo uscire fino al giorno del ballottaggio per via della quarantena Gulino, il più votato al primo turno del 4 e 5 ottobre, che andrà al ballottaggio contro il secondo più votato Peppe Di Mare. del 18 e 19 ottobre sta lavorando da casa al telefono per tessere gli accordi dell’apparentamento che si dovranno rendere noti entro domenica.

“Siamo nella fase assolutamente preventiva della discussione per gli apparentamenti che si chiuderà al massimo domani sera o sabato mattina” – ha commentato