Augusta, Ss 193, scontro tra autofurgone e utilitaria: un morto

Poco prima delle 13 di oggi, 27 luglio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Augusta sono intervenuti sulla strada statale 193, km 0, per un grave incidente stradale. Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento ha coinvolto due mezzi, un autofurgone che andando fuori strada ha finito la corsa contro un albero, e una Fiat punto che si è ribaltata. Deceduto il conducente della vettura.

Accorsi sul posto anche sanitari del 118, Carabinieri, il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.