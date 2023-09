Augusta, spostamento passaggio a livello della Borgata e variante al tracciato: favorevole il Consiglio

Via libera al progetto della variante al tracciato ferroviario Catania-Siracusa, che attraversa il centro abitato e anche parte delle saline e che prevede, in futuro, lo spostamento della stazione che taglia in due via Lavaggi e viale Italia, le due grosse arterie della Borgata e di cui si discute da anni. A dare il parere positivo sull’intervento è stato ieri pomeriggio il Consiglio comunale all’unanimità dei consiglieri presenti di entrambi gli schieramenti.

Il progetto è stato illustrato in aula da Massimo Sulano, responsabile del settore Urbanistica del Comune che ha spiegato che il progetto prevede una variante al tracciato esistente della linea Messina-Siracusa in prossimità della città di Augusta e la realizzazione di una nuova stazione che verrà realizzata fuori dal tessuto urbano, in zona di nuova espansione.

Diversi gli obiettivi da perseguire: riqualificazione urbana, liberazione del centro abitato dalla ferrovia ed annessi passaggi a livelli, riduzione dell’impatto della linea sulle aree delicate delle saline, dismissione del tratto di linea esistente caratterizzato da significative problematiche di manutenzione a causa di continui cedimenti del binario. Contribuisce, altresì, alla riduzione dei tempi di percorrenza della tratta considerati 2,8 chilometri di tracciati in sostituzione degli oltre 7 chilometri di linea storica.

“Il nuovo tracciato risolve le interferenze con le viabilità esistenti non apportando significative modifiche alle arterie principali presenti sul territorio, – ha aggiunto Sulano- nel tratto in variante è prevista, inoltre, la realizzazione di una nuova stazione passeggeri con banchine di 250 metri. Al fine di assicurare una adeguata connessione con il territorio sarà dotata di un parcheggio e collegata con il centro abitato dalle viabilità già presenti nel territorio”.

La stazione appaltante è Rete ferroviaria italiana, il valore del progetto è di 171 milioni e 160 mila euro, la quota parte verrà finanziato da fondi Pnrr. Una volta acquisito il parere del Consiglio, ovvero del Comune, si arriverà alla determinazione conclusiva che il rup dovrà fare con la conclusione della conferenza dei servizi che conterrà anche i vincoli espropriativi, con l’indicazione delle aree e fabbricate da espropriare e i relativi proprietari. Il parere favorevole è propedeutico all’approvazione del progetto da parte della Regione.

Sono intervenuti in aula il capogruppo del Movimento 5 stelle Roberta Suppo, unica rappresentante dell’opposizione insieme al collega Uccio Blanco, e i consiglieri di maggioranza Marco Niciforo, Biagio Tribulato e Rosario Sicari.