Augusta, sport da combattimento: Di Fede del team “Di Vico” campione nazionale Asi

Si è laureato campione nazionale Asi negli sport da combattimento Emanuele di Fede, tesserato con il “Team Di Vico”, che domenica scorsa a Parabiago (Milano) ha gareggiato per la categoria cadetti 60 Kg. Dopo le due vittorie consecutive ai regionali siciliani l’atleta megarese di appena 14 anni si è scontrato in finale con un atleta bolognese Matteo Carbone e ha avuto la meglio salendo sul podio.

“Sapevo già delle doti di Di Fede sul quadrato e non avevo dubbi che avrebbe dominato l’avversario per tutte e tre le riprese. Ora siamo in attesa della convocazione per il mondiale che si disputerà a novembre” – ha commentato il maestro Carmelo Di Vico.