Augusta, spiaggia di Agnone Bagni sporca: affidato il servizio di pulizia

E’ iniziata la stagione balenare e già arrivati a luglio la spiaggia di Agnone Bagni, l’unica spiaggia libera della zona nord della provincia, frequentata per lo più da lentinesi, carlentinesi e catanesi, ma di competenza del Comune di Augusta, non è ancora stata pulita. Lo segnala Agata Martines, lentinese di origine, ma residente nella frazione marinara, piena di villette e case vicine al mare, che lamenta che la sabbia è accumulata nei varchi di accesso alla spiaggia e ci sono ancora i resti della “potatura degli alberi abbattuti durante il ciclone dello scorso febbraio”; sono inoltre “assenti i controlli da parte della Polizia municipale e l’ unica strada di accesso è perennemente intasata per l’assenza di uno sbocco alternativo con le conseguenze che i mezzi di soccorso rimangono bloccati in caso di emergenza come si è verificato parecchie volte”- dice la donna.

Un disagio, quello della spiaggia sporca che dovrebbe terminare in questi giorni: la pulizia dell’arenile è stata infatti affidata dal Comune alla ditta “Messina Francesco” che dovrà garantire la rimozione dei rifiuti, del materiale organico di legno sull’arenile e della potatura delle tamerici e palme con eliminazione dei rami compromessi e pericolosi per la pubblica incolumità, come prevede la determina di affidamento del servizio, per un importo totale di 21.960 euro.

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto l’autorizzazione del Demanio regionale e ieri si è conclusa positivamente la verifica della documentazione della ditta a cui abbiamo comunicato che può procedere con la pulizia già a partire da oggi”– ha detto l’assessore alla Transizione ecologica Concetto Cannavà.