Augusta, spacciava droga con lo scooter: i Carabinieri arrestano un uomo

Se ne andava in giro con lo scooter, e con 175 grammi di hashish e 800 euro in banconote di vario taglio, l’uomo arrestato dai Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di un 41enne, di origini tunisine che si trova ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.

L’uomo, alla guida di un ciclomotore, dopo essere stato fermato dai militari dell’Arma impegnati in un servizio di prevenzione, avrebbe tentato di eludere il controllo, ma è stato bloccato e identificato. A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato rinvenuto un involucro, occultato sotto la sella del ciclomotore, contenente 175 grammi di hashish e 800 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

Il ciclomotore è stato sequestrato e il conducente è stato anche sanzionato per circa 6.000 euro, in quanto sprovvisto di assicurazione e per guida senza patente.