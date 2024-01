Augusta, Sp1 per Brucoli: al buio da un anno e con buche pericolose

Da oltre un anno è totalmente al buio la strada provinciale 1 Augusta-Brucoli, nel tratto che dalla Casa di Reclusione arriva fino ad una pizzeria e sono presenti pericolose buche sul manto stradale.

A segnalare il problema dell’illuminazione è il coordinatore del movimento politico “Augusta protagonista” Samuele Roggio, che ieri ha inviato una formale segnalazione all’ottavo settore del Libero consorzio di Siracusa che ha la competenza sulla strada, chiedendo interventi tempestivi per risolvere il problema, anche perché considerata la presenza nella zona di attività sportive, risulta molto trafficato dai giovani.

La ex Provincia, in quanto ente proprietario, “è tenuta a provvedere alla manutenzione del succitato tratto di strada, al fine di garantire la sicurezza degli utenti che ivi circolano – si legge nella nota -. Secondo il decreto ministeriale del 5/11/2001, risulta infatti che, l’illuminazione rientra tra gli arredi funzionali di una strada; di conseguenza, l’ente proprietario è tenuto ad occuparsene al fine di garantire l’incolumità di conducenti e pedoni”.

Ma la carenza di luce non è l‘unico problema della strada dove, nel tratto che va dall’ex Villa salus all’incrocio con via Vitaliano Brancati i residenti segnalano erbacce lungo la carreggiata e buche profonde sia al centro della strada sia ai bordi: una in particolare, profonda più di un metro, si trova da qualche anno su un lato della strada ed è coperta da un grossa pedana di ferro che però si sposta. L’area è transennata ma spesso le transenne si spostano anche per il vento e questo crea un pericolo per la circolazione.

All’incrocio con via Brancati, inoltre, che da anni ha i pali della luce, che però non sono mai stati allacciati finora, c’è un palo di telefonia che andrebbe spostato un po’ più indietro perché, secondo i residenti, limita la visibilità a chi immettendosi sulla provinciale non vede bene le auto che provengono da Augusta in direzione Brucoli e che ha già causato gravi incidenti stradali.