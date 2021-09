Augusta, sottoposti a Daspo non rispettano l’obbligo di firma: denunciati 3 giovani

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta hanno denunciato tre giovani, già oggetto di Daspo sportivo, poiché non hanno ottemperato all’obbligo di firma imposto dall’Autorità Giudiziaria.

I tre giovani, in occasione dell’incontro di calcio tra Mazzarrona Calcio e F.C. Megara Augusta 1908, disputato ad Augusta il 26 settembre scorso, incuranti degli obblighi derivanti da intemperanze sportive, non si sono presentati agli Uffici di Polizia per adempiere alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Per tale ulteriore mancanza, sono stati denunciati in stato di libertà.