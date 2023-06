Augusta, sottopasso ferroviario a Brucoli ancora non ultimato. Tratto stradale chiuso da 3 anni

Sono ripresi i lavori al sottopassaggio di Brucoli, ma all’avvio di un’altra stagione estiva sembra difficile che entro giugno possano essere ultimati per consentire, dopo più di tre anni di chiusura e il ritardo di un anno, di nuovo il transito veicolare del tratto che conduce alla frazione marinara di Brucoli.

A riaccendere i riflettori sulla questione è Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione “Umberto I” che ricorda che quest’opera, fu iniziata nel gennaio del 2020 e per vari motivi non è stata ultimata. “Si dice di alcuni problemi relativi all’ esproprio, ma non credo che si possano affidare i lavori non avendo già disponibile il territorio. –afferma Di Franco- Si dice che siano stati ritardati per la pandemia ma, il ponte Morandi fu costruito in 18 mesi nello stesso periodo. Sempre nello stesso articolo di stampa si legge di una tubazione di gas non segnalata”.

Nei mesi scorsi Rete ferroviaria italiana ha assicurato che i lavori saranno completati entro il secondo trimestre di quest’anno, cioè entro giugno. “Mi auguro e chiederò scusa a tutti gli interessati se i lavori saranno ultimati a fine giugno. Considerata la situazione attuale ho dei dubbi. – aggiunge- In caso contrario sarà la quarta estate in cui i cittadini, compresi i catanesi e comuni limitrofi, avranno disagi per entrare ed uscire dal borgo turistico di Brucoli, sede di un grosso villaggio turistico”.