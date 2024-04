Augusta, sottopasso di Brucoli, lavori in dirittura d’arrivo: apertura il 12 aprile

Sarà aperto e inaugurato il prossimo 12 aprile il sottopasso di Brucoli, realizzato al posto del passaggio a livello che verrà dismesso e che da quattro anni è interessato dai lavori. Lo assicura il sindaco Giuseppe Di Mare, che sottolinea che il cantiere è ormai alle battute finali, dopo i vari ritardi e stop dei mesi scorsi che hanno fatto slittare di 2 anni la riapertura della principale via di accesso alla frazione marinara che, soprattutto d’estate, è meta privilegiata della movida notturna.

“In questi giorni gli operai stanno asfaltando e per il 12 aprile abbiamo programmato l’apertura” – ha detto sottolineando che si sta lavorando anche all’impianto elettrico. “Nella convenzione che fu firmata con Rete ferroviaria italiana i lampioni erano a carico del Comune ma, non avendo coperture di bilancio abbiamo chiesto di provvedere a Rete ferrovia italiana che si è messa a disposizione. Stiamo lavorando anche per l’allaccio della fornitura elettrica”.

Non sembrerebbero esserci più ulteriori ritardi per un’opera iniziata nel gennaio del 2020 che però, ha subito molti ritardi sia per la pandemia del covid, ma anche per interferenze con il gasdotto e la regimentazione delle acque che sono emerse in corso d’opera e che hanno rallentato il cantiere, con la chiusura da febbraio 2021 della strada e attraversamento del passaggio a livello, mentre il sottopasso è stato aperto temporaneamente per qualche mese l’estate scorsa, con un’ordinanza sindacale.