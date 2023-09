Augusta, sottopasso di Brucoli di nuovo chiuso per completare i lavori “infiniti”

Da ieri è di nuovo chiuso alla circolazione il sottopassaggio di Brucoli. Lo prevede una ordinanza del sindaco Giuseppe Di Mare nella qualità di autorità comunale di protezione civile, che revoca la precedente del 3 agosto scorso con cui il sottopasso, non ancora del tutto completato, era stato aperto in via provvisoria per la stagione estiva, per ragioni di protezione civile, in un unico senso di marcia in uscita verso la Sp 57 e con delle limitazioni.

La chiusura adesso viene effettuata per consentire gli interventi che dovrebbero essere conclusivi, a partire da quelli di Italgas reti che dovrà risolvere il problema legato alla presenza di alcune tubazioni emerse in corso d’opera già nei mesi scorsi e che hanno ulteriormente ritardato il cronoprogramma dei lavori dell’opera che sembrano infiniti: sono, infatti, iniziati a gennaio di tre anni fa e stanno comportando la chiusura del tratto di strada del vecchio passaggio a livello, che sarà dismesso ormai da due anni e mezzo.

Una volta risolto il problema dei sottoservizi, come fanno sapere da Rfi, saranno necessari ancora altri due mesi e mezzo per completare l’opera e consentire l’apertura definitiva del sottopassaggio che dovrebbe, quindi, avvenire comunque- il condizionale rimane sempre più d’obbligo- prima della prossima stagione estiva.