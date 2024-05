Augusta, sottopasso di Brucoli chiuso al transito mercoledì e giovedì

Sarà chiuso al transito veicolare mercoledì 8 maggio e giovedì 9 il sottopasso ferroviario di Brucoli inaugurato ad aprile al posto del passaggio a livello che è stato dismesso.

E’ quanto prevede un’ordinanza di Polizia municipale firmata oggi, che vieta temporaneamente la circolazione veicolare, dalle 8 alle 17, nel sottovia di congiungimento tra la Sp 57 e via Libertà per consentire alla ditta, anche attraverso appositi mezzi, di eseguire lavori di completamento all’impianto di illuminazione, come ha anche spiegato nella sua ultima diretta social il sindaco Giuseppe Di Mare.

I due giorni di chiusura serviranno per installare quei lampioni e plafoniere che mancavano per completare l’illuminazione la cui installazione è a carico di Rfi, dopo la richiesta del Comune a cui spettava secondo la convenzione firmata nel 2013, mentre il successivo allaccio e l’erogazione elettrica competeranno del Comune.