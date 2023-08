Augusta, sottopassaggio “infinito” di Brucoli: aperto a sorpresa, in via temporanea, ma solo in uscita dal borgo

E’ stato aperto oggi a sorpresa, se pur in via provvisoria e con alcune limitazioni, il sottopasso di Brucoli realizzato da Rete ferrovie dello stato per eliminare il passaggio a livello all’ingresso della frazione marinara, interessato dai lavori partiti a gennaio 2020 che hanno comportato da due anni a questa parte la chiusura del tratto di strada, che rappresenta l’accesso principale al borgo marinaro, d’estate meta privilegiata della movida notturna.

Il sottopasso è stato riaperto dal sindaco Giuseppe Di Mare con una sua ordinanza sindacale e prevede un solo senso unico di marcia, in uscita da Brucoli verso la provinciale 57 che porta a Carlentini, con le limitazioni agli autoveicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate e ad un massimo di velocità 30 km/h, “l’ obbligo di precedenza, il divieto di transito in caso di pioggia e pericolo generico”. L’ordinanza ha efficacia limitata e provvisoria per necessità urgenti in materia di protezione civile, salvo nuova “rideterminazione degli interessi pubblici prominenti e perde la sua efficacia con la successiva ordinanza” – si legge nel documento

“Abbiamo fatto quest’atto dopo diverse interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti che ringrazio in questa vicenda che hanno risposto alle nostre chiamate e sollecitazioni rifacendo il manto stradale e apponendo la segnaletica. – ha detto su Facebook il sindaco- Oggi riapriamo una via di fuga importante per Brucoli assumendoci personalmente le responsabilità, chiediamo a ciascuno di voi di mantenere un giusto comportamento”.

Dopo l’estate la strada verrà richiusa per consentire la fine dei lavori, il cronoprogramma di Rete ferrovie dello stato prevede la consegna dell’opera a settembre.