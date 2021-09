Augusta, sostenibilità integrata: per il secondo anno Sonatrach ottiene la certificazione e migliora le sue prestazioni

Il Covid-19 non ha fermato il percorso di miglioramento della sostenibilità e di ridefinizione della responsabilità sociale d’impresa di Sonatrach Raffineria Italiana iniziato nel 2019 che quest’anno è anche migliorato passando da una valutazione di 77/100 di due anni fa a quella complessiva di 86/100 di quest’anno.

Con la crisi economica che ha accompagnato l’emergenza sanitaria, determinando il crollo dei consumi e la più importante contrazione del Pil dal secondo dopoguerra, Sonatrach ha continuato a portare avanti la politica industriale di convergenza verso un modello di impresa sostenibile e ha proseguito, anche quest’anno e migliorandolo, il percorso avviato insieme nel 2019 insieme alla sturt-up italiana Arb che ha sviluppato il Sustainability impact rating (Si rating), un algoritmo per la misurazione della sostenibilità di una attività industriale sulla base dei criteri Esg (Environmental, social and governance) e sui diciassette obiettivi delle Nazioni unite sullo sviluppo sostenibile.

Secondo la raffineria di contrada Marcellino, sono in crescita tutti gli indici tematici sulla sostenibilità rispetto all’anno precedente: 97% impatti sulla qualità dell’aria (verso il 92% del 2019), 97% gestione risorse energetiche (verso il 91% del 2019), 95% gestione del rischio (verso il 92% del 2019), 96% impresa resiliente (verso il 90% del 2019). Importanti anche i risultati relativi alle tematiche emissioni di gas serra (88%), salute e sicurezza sul luogo di lavoro (90%), gestione delle risorse idriche (89%), impatto ecologico e ambientale (90%).

“Sri è la dimostrazione concreta che gli investimenti sulla sostenibilità, nella formazione dei dipendenti e nel rafforzamento della capacità di resilienza, consentono alle aziende di mantenere e migliorare le loro performance anche in momenti di grave crisi sistemica, come quello che stiamo attraversando – ha commentato Ada Rosa Balzan, ceo e fondatore di Arb Spa – È necessario che il management, come nel caso di Sri, abbia una visione di medio e lungo termine e assuma la sostenibilità come parametro per la determinazione della strategia industriale”.

Soddisfatto anche l’amministratore delegato della raffineria di Augusta, Rosario Pistorio: “Per il secondo anno consecutivo otteniamo il Si rating, migliorando tutti i parametri Esg. – ha detto- Questo accade in un momento molto complicato, sotto tutti i punti di vista, a conferma ulteriore che la raffineria di Augusta può considerarsi un esempio virtuoso per la sua capacità di affrontare anche le situazioni più difficili. Se oggi possiamo commentare questi risultati così importanti è perché il percorso di sostenibilità integrata, iniziato già da diversi anni, è diventato un modello organizzativo e gestionale di riferimento in tutti i comparti della compagnia. La strada è tracciata – conclude Pistorio – e seguendo tali principi continueremo ad impegnarci per migliorare le nostre performance ambientali, le nostre relazioni con il territorio, il nostro modello di governance. Non è facile, perché gli effetti della crisi economica si fanno sentire e non sappiamo quando la ripresa si concretizzerà effettivamente”.

Pistorio ricorda che la raffineria ha vissuto questa gravissima crisi mondiale non solo sanitaria con una forte capacità di resilienza riuscendo, “grazie all’enorme sforzo compiuto da tutti i dipendenti, a resistere al combinarsi della crisi economica e di quella sanitaria. Perché tale sforzo diventi il punto di partenza di una ripresa, e non venga vanificato, confidiamo che migliori sempre più la qualità del dialogo con il decisore pubblico. Un dialogo che deve essere franco, trasparente e non pregiudiziale. Fare impresa in maniera sostenibile è possibile e noi vogliamo esserne la dimostrazione”.

Il ruolo delle oil and gas company sarà centrale nel complesso percorso di transizione energetica, e lo sarà ancora per molti anni a venire. Ed è proprio questa la precisa ragione per cui la sfida della sostenibilità integrata, per chi opera nel settore, è strategica. Dal modo in cui la si affronterà dipende una parte rilevante delle probabilità di creare un mondo più vivibile per le generazioni future.