Augusta, sostenibilità ambientale e corretto uso dell’acqua: al Ruiz progetto Erasmus con Spagna e Polonia

Coinvolge anche due scuole spagnole di Palma del Rio e di Santander e una scuola polacca di Jerzykovo “La tecnologia al servizio del territorio”, il nuovo progetto Erasmus avviato all‘istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz e rivolto a ventotto studenti delle classi 1CL e 1BL del liceo scientifico delle Scienze applicate e della 1QL del liceo quadriennale. Il tema è l’importanza del corretto uso dell’acqua nell’ecosistema terrestre e la sostenibilità ambientale e ad Augusta ha visto la presenza, a un un meeting ad Augusta, di nove studenti della scuola “Antonio Gala“ di Palma de Rio, accompagnati dal dirigente Josè Alcaide Soret e dai docenti Leticia Martinez Santana, Almuneda Maria Pardal Gomez che hanno incontrato gli studenti del Ruiz, guidati dai docenti Paola Moroni e dal referente del progetto, Tiziana Coppola e Angelo Santacroce.

Il meeting ha permesso al Ruiz di far conoscere le pratiche didattiche della scuola e la ricchezza culturale del territorio e nel contempo di approcciarsi al tema dell’acqua. “Siamo orgogliosi di portare avanti da decenni i progetti Erasmus – ha detto la dirigente Maria Concetta Castorina– Essi rappresentano un valore aggiunto inestimabile al percorso di vita e di apprendimento dei nostri studenti perchè consentono lo sviluppo di conoscenze e competenze disciplinari, facilitando l’integrazione culturale e linguistica”.

Dopo l’accoglienza in aula magna e la conoscenza con gli studenti e le famiglie ospitanti del Ruiz, tantissime le esperienze svolte dagli ospiti spagnoli nei cinque giorni previsti. Il gruppo Erasmus, infatti, lunedì è stato ricevuto al palazzo di città dal sindaco, Giuseppe Di Mare, e ha visitato Augusta con i suoi monumenti più rappresentativi. L’attività sul territorio si è poi spostata a Siracusa, dove sempre seguendo il filo conduttore dell’acqua, gli studenti hanno ammirato in particolare i bagni ebraici e la fonte Aretusa; hanno visitato i laboratori dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che analizza le acque di fiumi e laghi, o le acque reflue per monitorarne lo stato di salute.

A Catania hanno scoperto la città sotterranea con le Terme achilleane, il teatro romano, la fontana dell’Amenano. Poi l‘incontro all’ università di Catania con Paolo Roccaro, ordinario di Ingegneria sanitaria e ambientale al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura per approfondire la sostenibilità nella gestione dell’acqua. Il tour si è poi spostato ad Avola per osservare il funzionamento del depuratore della dalle spiegazioni di Bruno Ventura, responsabile del settore XII progettazione Opere pubbliche e depurazione e per visitare il centro storico di Avola e di Noto.

Poi in aula magna gli alunni spagnoli e italiani hanno riflettuto su quanto imparato: hanno calcolato la loro impronta ecologica, scoprendo di avere uno stile di vita non sostenibile, che avrebbe bisogno non di uno, ma di due o tre pianeti Terra e hanno scritto un decalogo su come risparmiare l‘acqua nella vita di tutti i giorni, per la realizzazione della tanto invocata sostenibilità. Il meeting si è concluso con successo ma per gli studenti e i docenti coinvolti è solo un arrivederci. Tra tre settimane, infatti, toccherà agli alunni e ai docenti del Ruiz di recarsi in Spagna per continuare questa esperienza dell’Erasmus.