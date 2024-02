Augusta, sospesa temporaneamente la raccolta di ingombranti e apparecchiature elettroniche

Da ieri è sospeso il servizio di raccolta ingombranti e apparecchiature elettroniche all’ex Plastjonica a causa delle difficoltà di conferimento finale dei materiali. Per lo stesso motivo la raccolta dei rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche a domicilio non è programmabile, come fa sapere Megarambiente che al numero verde non potrà fissare le date di ritiro.

La ripresa del raccolta, come rende noto l’assessore all’Ecologia Concetto Cannavà, avverrà non appena il Comune riaffiderà a nuovo impianto il servizio che è scaduto e per il quale si sta provvedendo in questi giorni.