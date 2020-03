Augusta, sospesa al Centro trasfusionale del Muscatello la donazione di sangue

A partire da domani 31 marzo e fino a data da destinarsi temporaneamente l’attività di raccolta sangue ed emocomponenti del Servizio trasfusionale che si trova all’ospedale Muscatello di Augusta verrà effettuata non più al nosocomio cittadino, ma alla sede del Gruppo donatori di sangue Fratres di via via Gramsci 15/17, alla Borgata. Lo rende noto il presidente della Fratres Luigi Nicosia.

Sarà, dunque, possibile per gli abituali donatori continuare regolarmente a donare sangue ogni martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 10.30 ma solo dopo prenotazione o convocazione telefonica allo 0931511500.