Augusta, sospensione dei tributi, contributi per attività e mascherine per tutti: le proposte del consigliere Di Mare

“Sospensione dei tributi locali, azzeramento degli stessi per i mesi di chiusura delle attività e/o perdita del lavoro, contributo pari al 40% del canone di locazione per imprese, commercianti e famiglie disagiate, contributo a fondo perduto di sostegno alle attività per il materiale deteriorato dopo la chiusura”.

Sono questi alcuni degli interventi suggeriti dal consigliere comunale Peppe Di Mare a sostegno di imprese commercianti, imprenditori, partite Iva e famiglie contenuti in una mozione di indirizzo al Consiglio comunale inviata ieri al sindaco Cettina Di Pietro con l’obiettivo di fornire un contributo concreto alla grave crisi economica, determinata dall’emergenza del coronavirus e per dare un segnale, forte e concreto, alle tanet famiglie anche a seguito delle giuste misure di restrizione del Governo per tutelare la salute non hanno piu’ introiti per poter abdare avanti

“Atti concreti e fattibili in base all’emergenza che viviamo che – aggiunge- deve essere gestita con misure straordinarie messe in atto da tutti gli organi nazionali, ho fatto cenno al risparmio che potrebbe avere il Comune se aderisse alla comunicazione di Cassa depositi e prestiti (CdP) che consentirebbe di non pagare la quota capitale dei mutui in essere con CdP, risparmio per Augusta di circa euro 1.400.000, somma che coprirebbe abbondantemente questi interventi”.

Altre azioni urgenti e necessarie per Di Mare sono quelle legate alla sanificazione costante di tutti i luoghi aperti e frequentati, e non solo una volta, l’istituzione dell’obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi più popolati come supermercati e poste sia all’interno che nelle vicinanze, con distribuzione gratuita delle stesse da parte del Comune. “Oggi è il tempo delle risposte, delle azioni, di salvare una città ed il suo futuro, noi siamo pronti a fare la nostra parte”- conclude