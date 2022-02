Augusta, sorti della zona industriale, 8 sindaci a confronto al Comune per chiedere garanzie

Chiedono garanzie sulle sorti del polo industriale ed intendono rappresentare e tutelare gli interessi del territorio del siracusano 8 sindaci viciniori alla zona industriale che ieri pomeriggio si sono ritrovati nel salone di rappresentanza del palazzo di città per affrontare e discutere delle tematiche legate al presente ed al futuro della zona industriale.

“Vogliamo governare e non delegare a nessuno la gestione delle varie problematiche dell’area industriale. Le notizie apprese ci preoccupano ed in quanto rappresentanti del territorio siamo pronti ad esercitare il ruolo che ci spetta”– hanno detto Giuseppe Di Mare (Augusta), Francesco Italia (Siracusa), Giuseppe Stefio (Carlentini), Marco Carianni (Floridia), Giuseppe Carta (Melilli), Pippo Gianni (Melilli), Sebastiano Scorpo (Solarino) e Vincenzo Parlato (Sortino) che hanno stilato una road map che in pochissimo tempo li porterà ad incontrare tutti i portatori di interessi di quella che rappresenta la zona industriale più importante del nostro paese.