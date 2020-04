Augusta, sorpreso con la cocaina custodita all’interno degli slip: arrestato

I militari dell’Arma dei Carabinieri nonostante il rilevante impegno nel controllare il territorio per contenere l’epidemia da Coronavirus, continuano la loro attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Infatti i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza il pregiudicato 46enne Antonino Lanzafame per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo a bordo della sua autovettura è stato sottoposto dai militari operanti ad una perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di cocaina già divisa in due involucri e pronta per lo spaccio, custodita all’interno degli slip. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo, dopo le formalità di rito è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari è sanzionato in quanto non rispettava le norme previste sul contenimento della pandemia e si aggirava per le vie cittadine senza alcun comprovato motivo di urgenza o di salute.