Augusta, sopralluogo al cantiere dell’ex piscina Turchio: inaugurazione prevista a febbraio

Questa mattina il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere dei lavori di allargamento stradale situato accanto alla vecchia ex piscina comunale “Turchio”, struttura ormai demolita. Alla visita hanno preso parte gli assessori Patania e Spanò, il consigliere comunale Conti, i dirigenti comunali, oltre ai rappresentanti dell’impresa esecutrice e alla direzione dei lavori.

L’intervento, che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, risulta ormai quasi completamente ultimato. Durante il sopralluogo è stata individuata anche una data indicativa per l’inaugurazione, che si terrà nel mese di febbraio.

L’area interessata dai lavori si presenterà come uno spazio completamente rinnovato, pensato per la fruizione pubblica e la valorizzazione del territorio. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un belvedere panoramico, spazi aperti destinati a eventi culturali e momenti di socializzazione, oltre a piazzole e aree verdi affacciate sul mare del golfo Xifonio.

«Si tratta di un intervento importante – ha sottolineato il sindaco – che restituisce alla città un luogo riqualificato e valorizzato, capace di diventare punto di incontro e attrazione per cittadini e visitatori».

La data precisa dell’inaugurazione verrà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali del Comune.