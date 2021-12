Augusta, sopralluoghi della Protezione civile sui luoghi danneggiati dal maltempo

Anche il ponte del “Rivellino” ha subito qualche piccolo danno dal violento maltempo che nelle ultime settimane ha letteralmente investito Augusta. La mareggiata ha, infatti, “scavato” all’interno del primo pilone erodendolo in parte e per questo ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’amministrazione insieme a tecnici del Genio civile, della Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa e del Dipartimento regionale di Protezione civile: “Fortunatamente il danno non è di grossa entità e abbiamo programmato un intervento di somma urgenza” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che aveva elencato anche questa criticità nella richiesta di stato di calamità relativa ai danni da eventi atmosferici, che si sono verificati dal 28 ottobre fino il 17 novembre scorso, quantificati in un totale di 3 milioni e 400 mila euro.

Il Rivellino è stato, infatti, solo l’ultimo dei luoghi danneggiati dal maltempo visionati dalla Protezione civile che, con alcuni responsabili del dipartimento nazionale, il giorno precedente ha effettuato delle verifiche su alcuni dei luoghi più critici e disastrati. In particolare i sopralluoghi hanno riguardato la zona che porta a Meccano 2, l’area commerciale con un manto stradale assolutamente distrutto, il torrente Porcaria alle porte di Brucoli con il suo attraversamento sul ponticello, il cedimento di parte del muro e della scalinata che conduce in va della Dogana, il plesso “La Face” del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino dove si sono verificate delle infiltrazione di acqua sui tetti come in altre scuole.

“Con il dipartimento nazionale prima abbiamo fatto una riunione per capire se tutte le carte prodotte dal Comune erano corrette e hanno verificato la corrispondenza degli atti e poi dei sopralluoghi”, – ha aggiunto il sindaco Di Mare che era accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua, dal responsabile dell’ufficio tecnico Carmelo Bramato, dal consulente di Protezione civile del Comune Marco Arezzi e che si dice fiducioso che presto arriveranno gli aiuti.