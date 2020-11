Augusta, sono scesi a 56 i positivi al Covid 19: primo contagio al Comune di piazza D’Astorga

Sono scesi da 60 a 56 i positivi al Covid 19, mentre intanto oggi si è registrato il primo caso di positività di una dipendente comunale del Municipio di piazza D’Astorga. La lavoratrice si trova a casa, in isolamento domiciliare e sotto stretto controllo sanitario, e si sta procedendo alla mappatura dei suoi contatti più stretti.

I locali del Comune sono stati già sottoposti ad apposita sanificazione, cosi come prevedono i protocolli sanitari e cosi come assicura il sindaco Peppe Di Mare, che invita sempre tutti, soprattutto i giovani, a rispettare le regole

“Sono preoccupato perché, fino a quando ci sarà un solo augustano positivo, -ha scritto su Facebook il primo cittadino- saremo tutti in apprensione perché può essere una nostra amica, un nostro familiare, comunque una persona che rischia la vita. Per questo dico che la vita deve andare sicuramente avanti ma serve prudenza, tantissima prudenza. Dobbiamo stare molto attenti soprattutto per i nostri anziani. Non molliamo, supereremo anche questo momento e insieme ce la faremo”.

Tra i contagiati dal Coronavirus degli ultimi giorni ci sarebbero anche tre infermieri del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, che si troverebbero già a casa sotto sorveglianza sanitaria e si sarebbe ridotto anche il personale in servizio al presidio sanitario.