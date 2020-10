Augusta, scesi a 52 i positivi al Covid 19: in arrivo 90 mila mascherine da distribuire in piazza

Sono scesi a 52 i positivi al covid 19 ad Augusta. Lo ha fatto sapere ieri sera il sindaco Peppe Di Mare in un video su Facebook, in cui ha sottolineato come “questa buona notizia non deve farci abbassare la guardia e bisogna continuare a mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e rispettare tutte le norme anticovid”.

Durante l’ultimo aggiornamento di domenica sera, 25 ottobre i positivi era saliti a 56, quindi 4 persone si sono negativizzate nel frattempo.

Il sindaco ha, inoltre preannunciato che nei prossimi giorni arriveranno 90 mila mascherine che saranno distribuite “attraverso dei gazebo in tutte le pizze per rendere le operazioni il più veloce possibile”