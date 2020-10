Augusta, sono saliti 51 i positivi al Covid 19

Sono cinquantuno ad oggi i positivi al covid 19 ad Augusta. Lo ha reso noto il neo sindaco Peppe Di Mare oggi pomeriggio dopo il suo insediamento ufficiale e dopo aver avuto notizie dell’ Aps di Siracusa. “Mi risulta che stanno discretamente bene e che nessuno sia ricoverato.– ha detto- E’ un dato importante, ma c’è un allarmismo non giustificato in città. La situazione è delicata, dobbiamo rispettare le norme”.

Domani mattina è già previsto un incontro con Prefettura, forze dell’ordine e il direttore sanitario dell’ Asp Salvatore Madonia sulla gestione covid. “Devo anche capire cosa sta succedendo sull’ospedale Miscatello, se le voci che girano che i reparti di Chirurgia e Medicina chiuderanno di nuovo per ospitare il Covid center è una scelta che non condivido e mi farò sentire in tutte le sedi” – ha aggiunto il neo sindaco

L’ultimo dato dell’ormai ex sindaco Cetina Di Pietro delle scorse settimane era fermo a 40 positivi