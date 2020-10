Augusta, sono di nuovo 52 i positivi al Covid 19. Non saranno distribuite le mascherine della Protezione civile

Sono saliti di nuovo a 52 i positivi ad Augusta e non verranno distribuite le mascherine della Protezione civile destinati al comune megarese. Lo ha detto il sindaco Peppe Di Mare nel suo video di aggiornamento serale su Facebook, nel quale ha informato che il numero dei contagio è salito di nuovo di altri 8 casi, arrivando dai 44 dell’aggiornamento precedente, ai 52 attuali.

“Non significa niente, ma dobbiamo continuare ad essere bravi e rispettare le misure e le distanze. La battaglia contro il virus non è finita e continuerà nei prossimi mesi, la vita va avanti stiamo attenti e rispettiamo con i nostri comportamenti quello degli altri” – ha affermato

Poi, con una sguardo piuttosto perplesso, ha mostrato una delle 98 mila mascherine “di comunità” destinate alla città e su cui già qualche altro sindaco della provincia ha polemizzato perchè ritenute inutili. “Come dice il manuale -ha aggiunto il primo cittadino- non è un dispositivo medico-chirurgico, non è adatto all’ uso dei bambini e non garantisce la protezione dal contagio. Hanno un utilizzo ridotto, non me la sento come vi avevo promesso di distribuirle nelle piazze e chi volesse farne uso ne trova una parte alla Misericordia, una parte alla Protezione civile a Brucoli. Potete andare a prenderle se lo ritenete opportuno voi”