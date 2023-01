Augusta, sommossa in carcere, sottosegretario Delmastro: “lo Stato vicino agli agenti penitenziari”

“In un mondo che va al contrario, non possiamo in alcun modo accettare che chi serve con onore lo Stato venga rinchiuso in un box e tenuto quasi in ostaggio dai detenuti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ieri pomeriggio ha visitato la casa di reclusione di Augusta dove sabato scorso si è verificata una protesta di un gruppo di detenuti, per lo più di origine marocchina, secondo i quali ci sarebbero stati nei ritardi nel passeggio dell’aria che quel giorno era stato frazionato e che per questo motivo hanno sfondato vetri e porte blindate, rompendo anche le telecamere. Un tentativo di sommossa che, come ha sottolineato Delmastro, alla fine non è degenerato dopo l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria che sono riusciti a ristabilire l’ordine, a questi ultimi ieri ha voluto portare, senza se e senza ma, la solidarietà sua e del Governo Meloni “affinché sia chiaro che il vento è finalmente cambiato ed episodi del genere non saranno mai più sottovalutati dal ministero” per far sentire che lo stato è al fianco di questo corpo essenziale perché “che in Italia all’insegna del “nessuno tocchi Caino” che ci sia dimenticati di Abele è pacifico, e senza nulla togliere all’importanza del trattamento di Caino voglio ricominciare a parlare di Abele” e se vado in un carcere “incontro i direttori per primi, non il garante dei detenuti che incontrerò dopo”.

Accompagnato dall’augustano Pietro Forestiere, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, dal commissario provinciale del partito Giuseppe Napoli e dal presidente provinciale di Gioventù nazionale Marco Failla ha interloquito con il comandante della polizia penitenziaria Dario Maugeri e il direttore del carcere Angela Lantieri e ha voluto verificare l’aspetto strutturale dell’istituto di pena, dove da tempo viene denunciato il sovraffollamento carcerario con 483 detenuti presenti fino a novembre scorso a fronte di una capienza di 364. Un problema “a cui daremo risposta nel corso del mandato. Con la legge di bilancio – ha spiegato il sottosegretario- abbiamo dato il via ad un piano di rafforzamento della Polizia penitenziaria, con mille nuove assunzioni nel prossimo quadriennio in più rispetto a quelle già previste. Questo è evidentemente solo un primo ma significativo segnale, che con forza abbiamo voluto dare subito e a pochi mesi dal nostro insediamento. Molto di più e molto ancora faremo nel corso dell’intero mandato”.

Delmastro delle Vedove si è detto favorevole alla possibilità di dotare i poliziotti penitenziari del taser, la “pistola” elettrica che funziona attraverso una scarica elettrica in grado di immobilizzare i muscoli del corpo, anche se verranno effettuate delle verifiche sia sul piano amministrativo, “se necessario cioè facendo una legge” sia su quello scientifico degli effetti nei luoghi chiusi.

“Non vedo motivo perchè la polizia penitenziaria debba essere figlia di un Dio minore e non avere lo strumento– ha detto- penso che i progetti pilota si possono fare partire abbastanza velocemente dotando non il singolo poliziotto, ma l’istituto del taser, con la formazione di due-tre agenti al suo utilizzo durante la sperimentazione, perché sono convinto che darà risultati eccezionali negli spazi chiusi in termini di deterrenza”.

In una nota il Sippe si è detto grato con il sottosegretario Delmastro per la visita e per la sua “sensibilità che dimostra nei confronti della polizia penitenziaria. Quella di ieri sera è stata per il sottosegretario la seconda visita ufficiale in un istituto ci fa ben sperare nel prossimo futuro finalmente in fatti concreti. La casa di reclusione di Augusta ha tante problematiche che speriamo possiamo elencare e documentare quando l’ onorevole incontrerà le organizzazioni sindacali”.