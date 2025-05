Augusta, solidarietà alle vittime e adesione al “Sudario di Gaza”: lo chiede il Movimento 5 Stelle

Una mozione per chiedere solidarietà e lutto per le vittime civili a Gaza e di aderire all’iniziativa “Un sudario per Gaza” è stata presentata ieri mattina al Consiglio comunale dai consiglieri del Movimento 5 stelle Uccio Blanco e Roberta Suppo. La mozione è stata posta con la premessa che venga ricordata la grave situazione umanitaria in corso a Gaza, con il drammatico bilancio di vittime civili, tra cui donne e bambini, che continuano ad essere uccisi o a morire per mancanza di assistenza; che venga ricordata l’iniziativa nazionale “Un sudario per Gaza”, promossa da intellettuali, associazioni e cittadini, che invita a manifestare solidarietà e a ricordare le vittime esponendo lenzuoli bianchi come sudari in luoghi pubblici e privati; che un gesto di questo tipo, in cui il sudario diventa un simbolo di lutto e denuncia, possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare un impegno più deciso per la pace in Medio Oriente.

Con il documento si propone al Consiglio comunale di esprimere profonda solidarietà alle vittime civili di Gaza e alle loro famiglie, riconoscendo la gravità della situazione umanitaria e il dolore che la popolazione palestinese sta vivendo; di aderire all’iniziativa nazionale “Un sudario per Gaza”, invitando i cittadini a manifestare la loro vicinanza al popolo palestinese esponendo lenzuoli bianchi come sudari nei propri spazi pubblici e privati, impegnando la pubblica assemblea a promuovere la pace e la giustizia in Medio Oriente, sostenendo le iniziative che mirano a risolvere il conflitto e a garantire i diritti umani di tutti i cittadini, a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione a Gaza e a sostenere le organizzazioni che operano in campo umanitario e invita il sindaco e il presidente del Consiglio a fare esporre nei palazzi istituzionali, negli uffici pubblici comunali e nelle scuole locali un lenzuolo bianco come sudario e a convocare uno o più incontri con le rappresentanze del mondo della cultura, della religione e delle associazioni per riflettere sulla situazione a Gaza e per individuare ulteriori iniziative di solidarietà, impegnandosi a promuovere una cultura di rispetto per i diritti umani e a sostenere le iniziative che mirano a risolvere il conflitto in modo pacifico e giusto.

“Questa mozione ha lo scopo di testimoniare il profondo rispetto per le vittime civili di Gaza e di contribuire a un cambio di rotta verso la pace in Medio Oriente”– hanno detto Suppo e Blanco, quest’ultimo ha dato lettura del documento che è stato inserito negli atti e verrà comunque votato, cosi come ad regolamento, nella prossima seduta utile.