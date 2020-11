Augusta, smaltimento, raccolta e trasporto illecito di rifiuti. Denunciati in due

Continua l’attività di polizia ambientale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, volta all’effettuazione di controlli tesi a verificare la filiera dei rifiuti, ed in particolare modo dei rottami ferrosi.

A seguito di una mirata attività investigativa, è stato appurato che un esercizio commerciale, ad Augusta, ha proceduto allo smaltimento illecito di rifiuti Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), avvalendosi di un soggetto non autorizzato, che ha poi gettato indebitamente parte di tali rifiuti in cassonetti comunali di raccolta.

Il camion utilizzato per il trasporto dei rifiuti, compresi rottami ferrosi, ed i cassonetti, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il titolare dell’esercizio commerciale, ed il proprietario del camion sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

L’attività di vigilanza posta in essere dalla Guardia Costiera a tutela dell’ambiente, è finalizzata a scongiurare la perpetrazione di condotte illecite in spregio alle disposizioni di Legge, ed a perseguirne gli autori.