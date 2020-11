Augusta, sit-in del Movimento sociale Fiamma tricolore per chiedere la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo

Un sit-in si è svolto questa mattina in piazza Fontana, alla Borgata per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere l’immediata liberazione dei 18 pescatori che si trovano a bordo di due pescherecci di Mazara del Vallo, sequestrati ormai da due mesi e mezzo in Libia dalle milizie militari. A promuoverlo è stato Benedetto Giannotta, commissario della sezione di Augusta “Pino Rauti” del Movimento sociale fiamma tricolore, accompagnato da alcuni militanti megaresi di vecchia data come Armando Greco e nuovi come Salvatore Galati.

Il gruppo ha stigmatizzato il silenzio del Governo e del ministro degli Esteri su una vicenda che non ha ancora trovato soluzione, lasciando nella disperazione i parenti dei 18 pescatori, a cui hanno dichiarato vicinanza preannunciando anche una raccolta firme da inviare al presidente della Regione Nello Musumeci e al Governo centrale.