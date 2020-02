Augusta, sistemato il telone squarciato del Palajonio: via all’aggiudicazione

Dopo quasi due mesi è stato sistemato e rimesso al suo posto il telone del Palajonio, squarciato nella parte superiore dal forte vento del 22 dicembre scorso. L’intervento è stato effettuato ieri mattina in contemporanea con il consiglio comunale che, guarda caso, aveva tra gli ordini del giorno anche alcune interrogazioni proprio per sapere a che punto era la questione della messa in sicurezza, dell’ aggiudicazione della gestione e della ripresa delle attività sportive dentro il tensostatico, presentate in maniera separata dai consiglieri comunali Peppe Di Mare, Giuseppe Schermi, e insieme da Biagio Tribulato ed Angelo Pasqua.

A rispondere è stata l’assessore allo Sport Giusy Sirena che ha detto che alla manifestazione di interesse del Comune scaduta venerdì scorso “è arrivata una sola richiesta di affidamento a cura di un’Ati composta da alcune società sportive, che già effettuavano attività dentro il tensostatico e che si sta formalizzando l’iter di aggiudicazione. I lavori di ristrutturazione del Palajonio sono inseriti nel piano triennale 2020 e si procederà con la gara nei prossimi mesi”. Sono seguite scaramucce tra opposizione ed amministrazione con Di Mare che ha polemizzato sul perchè dal “23 dicembre non ci si è mossi subito in via straordinaria ed urgente, perchè non lo abbiamo fatto subito. Il tempo ci ha aiutato perchè se capitava una settimana di maltempo, potevamo buttare tutta la struttura e tutto il resto passava in secondo piano” – ha detto.

Pasqua ha chiesto perchè non lo prende in carico il Comune per 4 mesi, Schermi ha detto che c’era un cestello che sta “riparando la struttura, ci fate sapere che sta succedendo” e ha chiesto entro quando tornerà agibile il Palajonio per chi vuole fare sport. Alla seconda domanda nessuno degli assessori presenti ha saputo rispondere, affermando di averlo appreso in aula, con le conseguenti polemiche dell’opposizione sul fatto che non si sapeva cosa stesse succedendo. Poi come ha spiegato il sindaco Cettina Di Pietro si è scoperto che a seguito di un sopralluogo una ditta era stata inviata dall’Ati che ha partecipato alla manifestazione e, considerato lo stato di pericolo e per evitare ulteriori danni, ha deciso di rimettere al suo posto il telone, in attesa della formalizzazione dell’atto di aggiudicazione e della determina di affidamento. L’intervento di sistemazione del telone è finito nel tardo pomeriggio, è durato dunque solo qualche ora.

“Adesso ci formalizziamo del cestello e non ci preoccupiamo dell’Enel e del mancato pagamento dell’energia elettrica, che ci è costato un contenzioso di circa 100 mila euro, – ha replicato Di Pietro- nè ci preoccupiamo degli oltre 30 mila euro di canoni non pagati come, vi scaldate per una firma ma di tutti il resto non vi siete mai preoccupati. La pagliuzza e la trave”. L’assessore al Contenzioso Rosanna Spinitta ha aggiunto che del Palajonio “è rimasta solo la struttura, del resto non abbiamo più niente, c’è anche il pavimento divelto per via del distacco del parquet. Abbiamo deciso per l’affidamento per 4 mesi perchè c’era la richiesta delle società sportive di concludere il campionato”.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione già finanziati da diversi anni con il Credito sportivo l’assessore ai Lavori pubblici Roberta Suppo ha fatto sapere che “la conferenza dei servizi si è chiusa venerdì, il progetto ha tutti i pareri e questo ci consentirà di andare in gara. I 4 mesi sono quelli che dovrebbero passare per l’aggiudicazione della gara, visto che si tratta di un importo di oltre un milione di euro”– ha affermato.