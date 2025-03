Augusta, sipario sul Carnevale 2025. Premiati carri e gruppi mascherati

Si è concluso ieri sera con la sfilata del “martedì grasso” posticipato di una settimana dopo l’evento luttuoso del 3 marzo scorso e le premiazioni di carri e gruppi mascherati che hanno partecipato la terza edizione del Carnevale di Augusta 2025. La manifestazione è tornata alla Borgata, dove si svolgeva anni addietro, animando le due arterie principali di via Lavaggi e viale Italia dove si è mosso il corteo a suon di musica e balli per terminare poi in piazza Fontana dove sono stati consegnati i vari premi:

per la categoria Gruppi mascherati, ha vinto il premio “Colore” il gruppo “Smash Dance” con il tema “Benvenuti a Rio”;

per la categoria Maschere Buffe, si è aggiudicato il premio il gruppo “Genitori Domenico Costa” con il tema “Un Brindisi a ….”;

tra i Gruppi mascherati delle scuole: il premio “Colore” e andato al “Principe di Napoli” con il tema “Il giardino inclusivo di Alice nel paese delle meraviglie”; premio “Briosità” all’ istituto “Orso Mario Corbino” con il tema “Peter Pan e l’isola che non c’è”; premio “Originalità” al “Costa” con il tema “Buon compleanno Domenico Costa”:

premiati entrambi i carri allegorici che hanno partecipato nell’omonima categoria e che sono stati realizzati, entrambi, dell’associazione “le libellule”: primo premio per “Avanti tutta”, secondo per “Presente e futuro”.

Le premiazioni della terza edizione del Carnevale 2025, promosso dall’assessorato alla Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio, guidato da Giuseppe Carrabino, in collaborazione con i comitati commercianti Centro storico e Borgata, con gli istituti scolastici e con la “comitiva carristi” dell’associazione “Le Libellule”, si sono svolte alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare che si è detto grato con quanti, a vario titolo, hanno consentito la realizzazione dell’evento, del vicesindaco Biagio Tribulato di Carrabino e di altri componenti della giunta, dei comitati dei commercianti e della giuria.