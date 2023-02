Augusta, sipario sul Carnevale 2023: premiati i vincitori tra i 14 gruppi in maschera

Si è concluso ieri, con un’affollata sfilata del “martedì” grasso, il Carnevale 2023 che è ritornato ad attraversare il “cuore” della Borgata, oltre che del centro storico già la settimana scorsa. I 14 gruppi in maschera – sei degli istituti scolastici e otto di associazioni, palestre e cittadini – che hanno aderito hanno partecipato al concorso promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con i Comitati commercianti del centro storico e del quartiere Borgata. Ieri sera, al termine della sfilata, si è svolta in piazza Fontana la premiazione dei vincitori, alla presenza del sindaco Giuseppe di Mare, degli assessori alla Cultura e alla Pubblica istruzione Pino Carrabino e Ombretta Tringali e dei presidenti e componenti dei due comitati di commercianti.

Per la categoria “A”, riservata alle scuole, ha vinto il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino con il gruppo “Il cibo con amore e fantasia”, seguito dal primo istituto Principe di Napoli che aveva scelto il tema de “Il Cinema”, terzo si è classificato “Un mondo sostenibile” del quarto comprensivo Domenico Costa.

Per la sezione “B” podio per la Sport life fitness club con il gruppo sul tema “Alice in wonderland”, si sono piazzati al secondo posto le “The fruit dolls” dell’Asd Smash dance studio, terzi classificati “Pirati e piratesse”, del centro polisportivo Augusta asd Athon.

I partecipanti sono stati valutati da un’apposita giuria, i vincitori di entrambe le categorie hanno ricevuto 500 euro, i secondi classificati 300 euro e 200 euro i terzi.