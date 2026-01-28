Augusta, Sinistra Italiana–AVS smentisce: «Mai valutata la candidatura di Gulino»

Sinistra Italiana–Alleanza Verdi Sinistra interviene nel dibattito politico locale per chiarire alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla scelta del candidato sindaco del centrosinistra. Il circolo di Augusta del partito, in una nota ufficiale, smentisce di aver mai preso in considerazione la candidatura dell’ex sindaco Pippo Gulino.

La presa di posizione arriva dopo la pubblicazione di articoli di stampa che, secondo il partito, avrebbero contribuito ad alimentare voci equivoche sul percorso di individuazione del candidato alla guida della coalizione progressista.

Sinistra Italiana–AVS ribadisce che la scelta dovrà ricadere su una figura in grado di rappresentare uno spirito di rinnovamento, considerato elemento centrale per la costruzione di un progetto politico credibile e alternativo per la città.

Il circolo sottolinea inoltre come questa linea sia stata confermata nell’ultima riunione del partito, alla quale hanno partecipato iscritti e simpatizzanti, esprimendo interesse e condivisione rispetto agli obiettivi politici di AVS e alla necessità di un cambiamento sostanziale nella proposta amministrativa.

In questo contesto, Sinistra Italiana–AVS annuncia l’intenzione di promuovere un incontro con tutte le forze del campo progressista, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione politica cittadina e favorire una convergenza sia sulla candidatura a sindaco sia sul programma elettorale.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una coalizione capace di presentarsi agli elettori come un progetto di cambiamento, innovazione e rinnovamento radicale.

La nota è firmata da Giovanni Ranno, segretario del circolo di Sinistra Italiana–AVS di Augusta, ed è datata 28 gennaio 2026.