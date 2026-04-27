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Augusta, sinergia tra istituto Corbino e Kiwanis: formazione su salute e ambiente

Gli incontri hanno coinvolto sia alunni delle classi della scuola Primaria che alunni della Secondaria di primo  grad

Gli incontri hanno coinvolto sia alunni delle classi della scuola Primaria che alunni della Secondaria di primo  grad

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La collaborazione tra il 2° Istituto Comprensivo O.M. Corbino di Augusta, diretto dalla dott.ssa Gloriana Russitto, ed il Kiwanis Club di Augusta , presieduto dal dott. Salvo Di Franco, ha fornito agli alunni dell’Istituto Megarese, anche per l’anno scolastico 2025/26 diverse opportunità di riflessione e di crescita. Gli incontri hanno coinvolto sia alunni delle classi della scuola Primaria che alunni della Secondaria di primo  grado, ponendosi come obiettivo quello di accrescere le loro conoscenze e competenze. In modo particolare sono stati coinvolgenti per gli alunni gli incontri relativi all’educazione alla salute e quelli di educazione ambientale.

Per quanto riguarda l’educazione alla salute sono state realizzate sia attività di informazione che di prevenzione. La sensibilizzazione e la formazione sono stati oggetto di un incontro rivolto agli alunni delle classi II della scuola sec. di primo grado dal titolo ”Alimentazione e disturbi alimentari Anoressia e Bulimia” tenuto dal biologo nutrizionista Rosario Ferrauto, il quale ha sottolineato  come una corretta alimentazione possa  non solo consentire uno sviluppo armonico del corpo, ma aiuti a prevenire alcune malattie, sottolineando anche come ad una sana alimentazione debba corrispondere anche un’adeguata attività fisica e delle sane abitudini. Per quanto riguarda la prevenzione il focus è stato centrato sulla prevenzione visiva e su quella orale. La prima è stata tenuta dal dott. Salvatore Cannavà che ha fatto capire agli alunni delle classi IV primaria, quanto la prevenzione sia importante per preservare la salute degli occhi e mantenere una buona qualità della vita: prevenire non è solo correggere difetti come ad esempio la miopia, ma anche proteggere gli occhi da un affaticamento visivo causato da un uso prolungato di schermi. La prevenzione orale è stata curata dal dott. Giovanni Zaborra, medico chirurgo specialista in ortognatodonzia e odontostomatologia, e dalla dottoressa Maria Noè, odontoiatra. Partendo dall’importante funzione dei denti, non limitata alla sola masticazione, i due esperti hanno poi parlato delle malattie del cavo orale che colpiscono la stragrande maggioranza della popolazione e che sono  strettamente legate a stili di vita non sempre corretti. Si sono poi soffermati su alcuni interventi  che possono favorire la prevenzione  avvalendosi anche di supporti audio-visivi.

Per quanto riguarda l’educazione ambientale, gli appuntamenti sono stati rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado ed a quelli delle V primaria. In modo particolare vanno ricordati gli incontri tenuti in occasione della Giornata dell’Acqua (22/03) e della Giornata della Terra (22/04)   dall’ ammiraglio Gaetano Paolo Russotto (Chair Progetto Acqua e Terra) e dal dott. Salvatore Cannavà (Psicologo e Naturopata) . I relatori hanno fatto riflettere i ragazzi sull’importanza  di queste giornate,  istituite per sensibilizzare ad un uso corretto e responsabile dell’acqua (che non è infinita ma che è alla base della nostra esistenza)  e per sensibilizzare sulla salvaguardia ambientale, promuovendo la protezione delle risorse naturali, l’uso di energie rinnovabili, ma soprattutto azioni individuali e collettive per un futuro più sostenibile


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