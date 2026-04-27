Augusta, sinergia tra istituto Corbino e Kiwanis: formazione su salute e ambiente

La collaborazione tra il 2° Istituto Comprensivo O.M. Corbino di Augusta, diretto dalla dott.ssa Gloriana Russitto, ed il Kiwanis Club di Augusta , presieduto dal dott. Salvo Di Franco, ha fornito agli alunni dell’Istituto Megarese, anche per l’anno scolastico 2025/26 diverse opportunità di riflessione e di crescita. Gli incontri hanno coinvolto sia alunni delle classi della scuola Primaria che alunni della Secondaria di primo grado, ponendosi come obiettivo quello di accrescere le loro conoscenze e competenze. In modo particolare sono stati coinvolgenti per gli alunni gli incontri relativi all’educazione alla salute e quelli di educazione ambientale.

Per quanto riguarda l’educazione alla salute sono state realizzate sia attività di informazione che di prevenzione. La sensibilizzazione e la formazione sono stati oggetto di un incontro rivolto agli alunni delle classi II della scuola sec. di primo grado dal titolo ”Alimentazione e disturbi alimentari Anoressia e Bulimia” tenuto dal biologo nutrizionista Rosario Ferrauto, il quale ha sottolineato come una corretta alimentazione possa non solo consentire uno sviluppo armonico del corpo, ma aiuti a prevenire alcune malattie, sottolineando anche come ad una sana alimentazione debba corrispondere anche un’adeguata attività fisica e delle sane abitudini. Per quanto riguarda la prevenzione il focus è stato centrato sulla prevenzione visiva e su quella orale. La prima è stata tenuta dal dott. Salvatore Cannavà che ha fatto capire agli alunni delle classi IV primaria, quanto la prevenzione sia importante per preservare la salute degli occhi e mantenere una buona qualità della vita: prevenire non è solo correggere difetti come ad esempio la miopia, ma anche proteggere gli occhi da un affaticamento visivo causato da un uso prolungato di schermi. La prevenzione orale è stata curata dal dott. Giovanni Zaborra, medico chirurgo specialista in ortognatodonzia e odontostomatologia, e dalla dottoressa Maria Noè, odontoiatra. Partendo dall’importante funzione dei denti, non limitata alla sola masticazione, i due esperti hanno poi parlato delle malattie del cavo orale che colpiscono la stragrande maggioranza della popolazione e che sono strettamente legate a stili di vita non sempre corretti. Si sono poi soffermati su alcuni interventi che possono favorire la prevenzione avvalendosi anche di supporti audio-visivi.

Per quanto riguarda l’educazione ambientale, gli appuntamenti sono stati rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado ed a quelli delle V primaria. In modo particolare vanno ricordati gli incontri tenuti in occasione della Giornata dell’Acqua (22/03) e della Giornata della Terra (22/04) dall’ ammiraglio Gaetano Paolo Russotto (Chair Progetto Acqua e Terra) e dal dott. Salvatore Cannavà (Psicologo e Naturopata) . I relatori hanno fatto riflettere i ragazzi sull’importanza di queste giornate, istituite per sensibilizzare ad un uso corretto e responsabile dell’acqua (che non è infinita ma che è alla base della nostra esistenza) e per sensibilizzare sulla salvaguardia ambientale, promuovendo la protezione delle risorse naturali, l’uso di energie rinnovabili, ma soprattutto azioni individuali e collettive per un futuro più sostenibile