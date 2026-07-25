Augusta, sindaco riceve i vicecampioni d’Italia di latino-americano Scattareggia e Giusto

Sport · danza

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha ricevuto a Palazzo di Città Umberto Scattareggia e Deborah Giusto, giovane coppia augustana che ha recentemente conquistato il titolo di vicecampione d’Italia nella classe A delle danze latino-americane.

Il traguardo è arrivato ai Campionati italiani di categoria e Supercoppa Fidesm 2026, disputati dal 4 al 12 luglio alla Fiera di Rimini, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 11.000 atleti e più di 18.000 presenze di gara.

Il primo cittadino, sui social, ha voluto raccontare l’incontro con i due giovani: “Negli occhi di Deborah e nelle sue parole, mentre mi raccontava dell’esperienza alla Fiera di Rimini, emergeva una forte emozione e orgoglio per questo splendido traguardo, che spero li porterà tra qualche anno a partecipare a qualche gara internazionale e perché no… a qualche mondiale di danza”.

Di Mare ha quindi rivolto un augurio ai due atleti: “A Deborah e Umberto faccio un grande in bocca al lupo per le future gare e per un percorso pieno di soddisfazioni. Ad maiora semper”.