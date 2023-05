Augusta, “sindaco per un giorno”: esperienza di cittadinanza attiva per due alunni del Principe di Napoli

Per un giorno hanno preso parte a riunioni tecniche, incontri con associazioni e sopralluoghi in alcuni cantieri della nostra città insieme al sindaco Giuseppe Di Mare due alunni della scuola secondaria del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, diretto dal dirigente scolastico Agata Sortino. Bianca Leonardi e Francesco Piazza, che frequentano rispettivamente la seconda B e seconda A, nell’ambito di un progetto di legalità e sono stati sorteggiati tra i 21 iscritti al percorso avendo, così, l’opportunità di vivere l’esperienza di cittadinanza attiva di essere “Sindaco per un giorno”.

E mercoledì scorso, accompagnati dall’insegnante Elisabetta Lombardo, hanno “vissuto” a fianco del primo cittadino impegnato nelle varie riunioni con i rappresentanti del Cipa e dei club service di Augusta, con gli altri assessori di Giunta e con alcuni dirigenti del Comune, partecipando in prima persona al sopralluogo ai cantieri del campo “Carrubba” e “Fontana” e alla Villa comunale.

“Questa esperienza si inserisce in un percorso di educazione alla vita pubblica che ha consentito ai due rappresentanti di conoscere meglio quanto sia complesso lavorare per il bene della nostra città” – ha fatto sapere la scuola.