Augusta, sindaco o sindaca. A Cettina di Pietro non piace il termine al femminile. Ed esplode il “caso”

Sindaco o sindaca? Come va chiamata un sindaco donna? E’ finito sul tavolo della consigliera di Parità della Regione Margherita Ferro la vicenda legata all’utilizzo del termine per indicare un sindaco donna che nei giorni scorsi ha contrapposto il consigliere comunale Giancarlo Triberio e la “sindaca” Cettina Di Pietro, che non ama la declinazione al femminile del termine sindaco.

A scrivere alla consigliera Ferro sono state le augustane Francesca Di Grande, Maria Leonardi Francesca Marcellino e Paola Perata che hanno raccontato quanto successo in aula lo scorso 4 dicembre quando il consigliere di opposizione Triberio, esponente di Leu, durante un suo intervento si è rivolto alla prima cittadina chiamandola, appunto, sindaca. Come tra l’altro ha sempre fatto.

“Quest’ultima ha preso la parola interrompendo il consigliere nell’esercizio delle sue funzioni e, stizzita, – scrivono le 4 augustane – lo ha invitato a chiamarla sindaco piuttosto che sindaca. Il consigliere ha replicato dicendo che altre donne prime cittadine e pentastellate nel resto d’Italia si fanno chiamare sindaca senza riserve. Per porre fine allo scambio di battute la prima cittadina ha ribattuto: “Allora io la chiamerò Giancarla. Ho deciso di chiamarla Giancarla”.



Le quattro sottolineano di sentirsi “deluse, amareggiate e basite perché qualcuno nella posizione di massimo potere amministrativo esplicita un comportamento discriminatorio in Consiglio comunale scagliando come una freccia il nome femminilizzato del consigliere d’opposizione. Tale condotta – affermano- è discriminatoria in quanto volta a sminuire il ruolo di chi si ha davanti proprio appellandolo al femminile, facendo passare il messaggio che la declinazione femminile sia un disvalore. Il fatto, a nostro avviso, è reso ancor più grave perché accaduto nel consesso di massima espressione della democrazia cittadina, il Consiglio comunale, aperto al pubblico durante le sedute consiliari. Noi non vogliamo restare spettatrici silenti di quanto accaduto e Le chiediamo di dare voce al nostro disappunto”.

E non si è fatta attendere la risposta di Ferro che ha scritto a Di Pietro, e per conscenza anche alla presidente del consiglio comunale Sarah Marturana, “richiamandola” sull’utilizzo del linguaggio di genere nei luoghi istituzionali. “La lingua italiana come lei sa bene -scrive Ferro- prevede la declinazione al maschile e femminile e voler negare la declinazione al femminile, soprattutto quando sono le donne ai vertici delle istituzioni o comunque hanno ruoli di primo piano, vuol dire escludere ed oscurare il genere femminile da carriere e professioni. Infatti, a fronte di una ascesa in ruoli, carriere, professioni e visibilità delle donne, ancora oggi assistiamo a resistenze nel riconoscere questi ruoli anche nel linguaggio, usando il maschile attribuendo una falsa neutralità. A meno che non vogliamo tornare al secolo scorso, quando molte professioni erano precluse alle donne e ciò spiega perché molte professioni quasi sempre erano declinate al maschile (sindaco, assessore, ingegnere, chirurgo)”.

E andando indietro nella memoria ricorda che già nel 1986, Alma Sabatini, linguista e insegnante, impegnata in numerose battaglie per i diritti civili, scriveva una importante pubblicazione “Il sessismo nella lingua italiana” sottolineando il mancato uso di termini istituzionali e di potere declinati al femminile (ministra, sindaca, assessora ecc.), proponendo delle linee guida per eliminare gli stereotipi di genere nel linguaggio che discrimina le donne, in quanto le esclude. Da poco, inoltre, la Regione Toscana ha adottato delle linee guida operative per informare e sensibilizzare il personale dipendente sull’uso di un linguaggio amministrativo “non sessista” nella redazione di atti e documenti, così come l’Accademia della Crusca ci ricorda che la declinazione femminile innovativa di molte professioni non solo è corretta dal punto di vista linguistico, ma è lo specchio dei tempi a seguito del cambiamento della società e dei ruoli ricoperti. E ancora il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell’informazione, noto come Manifesto di Venezia ritiene prioritario adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale, culturale.

“Non vi è dubbio che la parità – sostiene la consigliera regionale- passi anche attraverso il linguaggio, dando riconoscimento a ruoli e professioni ricoperti da donne che altrimenti vedrebbero negare la propria esistenza attraverso un “oscuramento” linguistico. Mi auguro, che per lei la declinazione al femminile di sindaco in sindaca non equivalga ad una diminutio del suo ruolo, negando di fatto la parità tra uomo e donna. Da donna, oltre che come consigliera regionale di Parità, auspico, che lei rappresentante di una istituzione come il Comune di Augusta voglia contribuire a valorizzare le donne nel loro impegno quotidiano, nelle professioni e nella politica anche attraverso il linguaggio di genere”.

di Cettina Saraceno