Augusta, sindaco Di Mare senza premio di maggioranza: diffida all’ufficio centrale elettorale e al seggio uno

“Non tenere conto, nell’attribuzione del premio di maggioranza, di quanto contenuto a pagina 18 del brogliaccio inviato dall’assessorato regionale Autonomie locali poiché contenente un refuso della legge regionale 35/1997, abrogato dall’articolo 3 della legge regionale 17/2016 e, considerato che al primo turno nessuna lista o gruppo di liste ha superato il 50% dei voti validi, attribuire il premio di maggioranza al gruppo di liste collegate al candidato sindaco Giuseppe Di Mare proclamato eletto a seguito del turno di ballottaggio”. Sono queste le richieste contenuto nell’atto di diffida trasmesso ai presidenti dell’ufficio centrale elettorale e della sezione 1 del Comune e firmato da 15 candidati delle 3 liste a sostegno del sindaco eletto di Mare, che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% facendo scattare 5 seggi in totale a palazzo San Biagio. Troppo pochi ovviamente per governare visto che da quest’anno i consiglieri comuna sono 24 e che, quindi, la maggioranza minima richiesta per la governabilità è di 13 esponenti.

Con il supporto legale i 15 firmatari, 5 per ognuna delle tre liste 100 per Augusta, Destinazione futuro e CambiAugusta, intervengono sull’assegnazione dei seggi del Consiglio comunale che, secondo il metodo proporzionale, non attribuirebbe loro il premio di maggioranza in quanto le liste collegate al sindaco sconfitto Pippo Gulino al ballottaggio hanno superato il 52% dei voti – un’interpretazione che tuttavia ancora non è ufficiale in quanto si attende la proclamazione degli eletti, che avverrà solo alla fine dei controlli di tutte le preferenze ottenute dai candidati al consiglio comunale da parte del seggio uno, ancora al lavoro e che al momento sta esaminando la lista 5 – ritenendola non corretta in quanto l’assegnazione dei seggi debba essere, secondo loro, riferita i voti validi al primo turno e non a quelli ottenuto al ballottaggio con gli apparentamenti.

“Il legislatore regionale ha escluso per il premio di maggioranza il riutilizzo delle preferenze ottenute dalle liste sottosoglia, risultando più che chiaro il riferimento al primo turno elettorale, che è anche l’unico dedicato alle liste ed ai consiglieri”– scrivono i 15 che sottolineano inoltre come “il legislatore siciliano, ai fini dell’attribuzione o meno del premio di maggioranza a secondo turno (cioè a conclusione del ballottaggio), ha inteso riferirsi ai voti conseguiti dalle liste o dai gruppi di liste già collegate al primo turno, con esclusione dei successivi raggruppamenti eventualmente composti per il turno di ballottaggio, finalizzati a veicolare i voti verso l’uno o l’altro candidato a sindaco”.

L’obiettivo sarebbe garantire la governabilità, che non sarebbe assicurata con un sindaco senza maggioranza in aula: “In altri termini la posizione del sindaco “debole” (in quanto eletto solo al turno di ballottaggio) viene compensata mediante l’attribuzione di una consistente maggioranza consiliare, cioè mediante il sacrificio ragionevole del principio di rappresentatività al fine di soddisfare l’esigenza di governabilità dell’ente locale” – si legge nella nota che cita la sentenza una Tar di Catania, confermata dal Cga secondo cui la locuzione legislativa “voti validi” può essere letteralmente e unicamente riferita al primo turno“.